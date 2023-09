Madrid (dpa) – Danilho Doekhi fordert vor dem Champions-League-Duell bei Real Madrid eine Besinnung auf die typischen Tugenden von Union Berlin. «Wir müssen wirklich als Mannschaft spielen, füreinander kämpfen», sagte der Verteidiger aus den Niederlanden. Die Eisernen fliegen am Dienstag in die spanische Hauptstadt. Am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) steht die erste Partie in der Königsklasse für den Fußball-Bundesligisten gleich beim Europacup-Rekordsieger an.

Nach bereits sieben Gegentoren in vier Bundesliga-Spielen muss sich das Team von Trainer Urs Fischer wieder auf seine defensiven Fähigkeiten konzentrieren, meinte Doekhi. «Natürlich ist es eine der besten Mannschaften der Welt, also wird es ein schweres Spiel für uns», betonte der 25-Jährige, der selbst noch nicht in der Champions League gespielt hat.

Trotz der komplizierten Aufgabe gegen den Gegner um die deutschen Profis Antonio Rüdiger und Toni Kroos sowie den ehemaligen Dortmunder Jude Bellingham muss aus Sicht des Verteidigers auch der Moment genossen werden. «Aber es ist auch eine schöne Erfahrung, gegen so eine Mannschaft zu spielen, wir versuchen, unser Bestes zu geben, kämpfen als Team und vielleicht ist etwas möglich», sagte Doekhi. Die Berliner spielen bei ihrer Premiere im höchsten europäischen Club-Wettbewerb zudem gegen SSC Neapel und SC Braga.