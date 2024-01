Berlin (dpa/bb) – Einige Gewässer in Berlin sind wegen des Dauerfrosts derzeit zugefroren – sie zu betreten ist laut Deutscher Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) aber lebensgefährlich. «In Berlin gibt es mit Sicherheit keine tragenden Eisflächen zur Zeit», sagte Sprecher Michael Neiße der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch.

Von einer tragenden Eisfläche spricht man demzufolge ab einer Eisdicke von 15 bis 20 Zentimetern – doch selbst dann können Menschen an bestimmten Stellen noch einbrechen, erklärte Neiße. «Denn gerade in Berlin haben viele Seen und Flüsse unterirdische Einfließmöglichkeiten.» An diesen Stellen könne das Eis deutlich dünner sein als an anderen. Allgemein gibt es in Berlin keine Freigabe für Eisflächen. «Da muss man auf sein eigenes Gefühl hören», so der Sprecher. Wenn das Eis hörbar knacke, sollte man es auf keinen Fall betreten.

Auf dem gefrorenen Engelbecken in Kreuzberg spielten Menschen am Mittwoch Eishockey und fuhren Schlittschuh. Auch der Lietzensee in Charlottenburg war von einer Eisschicht überzogen. Sollte eine Person durch das Eis brechen, müsse so schnell wie möglich die Feuerwehr gerufen werden, sagte Neiße. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte könnten Hilfeleistende versuchen, wenn möglich mithilfe eines Astes oder einer Leiter, die betroffene Person an der Wasseroberfläche zu halten. Dabei sollte das Eis auf keinen Fall selbst betreten werden, warnte der DLRG-Sprecher.