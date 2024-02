Wittenberge (dpa/bb) – Vor Beginn der Brandenburgischen Frauenwochen hat Frauenministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) alle Bürgerinnen und Bürger zum Einsatz für mehr Gleichstellung aufgerufen. Mehr als 200 Veranstaltungen von Ausstellungen über Diskussionen bis zu Sport sind im März unter dem Motto «Dit könn‘ wa besser!» geplant, wie das Ministerium am Mittwoch mitteilte. «Alle Brandenburgerinnen und Brandenburger sind herzlich eingeladen, sich daran zu beteiligen», sagte Nonnemacher. «Gleichstellung umzusetzen, das ist keine Aufgabe nur für Fachleute. Es ist eine Aufgabe der ganzen Gesellschaft.»

Die 34. Brandenburgischen Frauenwochen werden am 7. März in Wittenberge im Landkreis Prignitz offiziell eröffnet. Bereits am Freitag (1. März) geht es los mit Veranstaltungen: Den Auftakt machen unter anderem ein Gottesdienst im Rahmen des Weltgebetstags in Potsdam und Umgebung sowie eine Vorführung des Films «Die Unbeugsamen» in Bernau über die Frauen in der Bonner Republik mit Diskussion. Die Brandenburgischen Frauenwochen sind nach Angaben des Ministeriums ihrer Art bundesweit einzigartig.

Landesgleichstellungsbeauftragte Manuela Dörnenburg warb für mehr politisches Engagement von Frauen in Kommunen. Frauen seien in der Politik unterrepräsentiert, sagte Dörnenburg. Die Unterschätzung eigener Fähigkeiten und fehlendes Selbstbewusstsein aufgrund stereotyper Rollenzuschreibungen von Geschlechtern seien dafür erste Barrieren.