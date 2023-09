Berlin (dpa) – Trainer Dirk Kunert tritt beim Fußball-Regionalligisten BFC Dynamo die Nachfolge von Heiner Backhaus an. Der 55-Jährige wurde am Dienstag auf einer Pressekonferenz vorgestellt. Über die Laufzeit des Vertrages wurden keine Angaben gemacht. Kunert, der zuletzt den Liga-Konkurrenten Carl Zeiss Jena trainiert hatte, leitete bereits am Vormittag gemeinsam mit Co-Trainer Nils Weiler das Training. Der BFC Dynamo hatte sich in der letzten Woche von Backhaus getrennt, der mittlerweile den West-Regionalligisten Alemannia Aachen trainiert.

Kunert hatte mit Jena in den Spielzeiten 2019/2020 und 2020/2021 den Landespokal gewonnen und war dort am 11. Oktober 2021 entlassen worden. Davor hatte er als Trainer beim Berliner AK gearbeitet sowie bei den zweiten Mannschaften des FSV Mainz 05 und Hamburger SV.