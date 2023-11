Berlin (dpa/bb) – Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Berlin hat eine Praxis eröffnet, in der sie Ärzten und Patienten die Möglichkeiten und Vorteile von digitalen Anwendungen zeigen will. Die sogenannte E-Health-Showpraxis mit dem Namen «DEMO» wurde am Dienstag in Berlin eröffnet, teilte die KV in Berlin mit.

Das interaktive Angebot reiche von Praxisverwaltungssystemen über die elektronische Patientenakte, elektronische Rezepte bis hin zu digitalen Gesundheitsanwendungen. Auch eine Selbstmessstation, an der Patienten ihre Vitalparameter überprüfen können, gehört zur Ausstattung. «Wir freuen uns sehr, unseren Mitgliedern ein Angebot machen zu können, dass es in dieser Art bisher nur noch bei einer Kassenärztlichen Vereinigung in Deutschland – der KV Westfalen-Lippe – gibt», sagte die stellvertretende Vorstandsvorsitzende Christiane Wessel.

Ziel der Showpraxis sei es, Unsicherheiten auszuräumen und die Vorteile der Digitalisierung aufzuzeigen. Diese schreite im Gesundheitswesen zwar voran, jedoch sorgten technisch unausgereifte Konzepte, Verzögerungen bei der Einführung und Sanktionen des Gesetzgebers für eine massive Skepsis, Frustration und Ablehnung bei vielen niedergelassenen Ärzten und Psychotherapeuten.

Neben Ärzten, Therapeuten und Praxismitarbeitern können sich laut KV auch bestimmte Patientengruppen mit den technischen Möglichkeiten vertraut machen.