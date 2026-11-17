Potsdam (dpa) – Nach dem Diebstahl von mehr als 200 Rindern in Brandenburg ist ein dritter Tatverdächtiger festgenommen worden. Die polnische Polizei habe den 45 Jahre alten polnischen Tatverdächtigen identifiziert und bereits am 19. Oktober festgenommen, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung der Polizei und der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder).

Im September waren bereits zwei Männer festgenommen worden – in Polen sowie an der Raststätte im brandenburgischen Berstetal. Es handelt sich um zwei polnische Männer, die zu dem Zeitpunkt 46 und 41 Jahre alt waren.





Der 45-Jährige steht demnach im Verdacht, zusammen mit den beiden anderen die Rinder im Zeitraum von März bis Mai gestohlen, in Tiertransporter geladen und nach Polen gebracht zu haben.

Stichproben zeigen, dass Rinder aus Brandenburg stammen

Die Diebstähle zogen aufwendige Ermittlungen nach sich. Im Landeskriminalamt wurde die Ermittlungsgruppe «Weide» mit acht Mitarbeitern eingesetzt. Die Beamten rekonstruierten Tatabläufe und arbeiteten nach eigenen Angaben eng mit den polnischen Behörden zusammen.

Unmittelbar nach der Festnahme der beiden Tatverdächtigen im September wurden in der an Brandenburg angrenzenden Region Lebus in Polen im Rahmen der Ermittlungen mehrere Objekte durchsucht. Dabei wurden unter anderem mehrere mutmaßlich gestohlene Rinder festgestellt. Um die Tiere zu identifizieren, entnahmen Amtstierärzte aus Deutschland und Polen Haarproben.

Von der ersten Stichprobe liegen demnach vorläufige Ergebnisse vor. Diese belegten, dass einzelne Rinder aus Taten in Brandenburg stammen. Den Angaben nach wurden im Oktober bei allen 340 festgestellten Rindern Haarproben zur Identifizierung entnommen. Die endgültigen Ergebnisse aller Proben stünden jedoch noch aus. Die Ermittlungen dauerten an.