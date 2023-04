Berlin (dpa/bb) – Zivilpolizisten haben in Berlin-Wilhelmstadt zwei mutmaßliche Fahrraddiebe gestellt. Die Verdächtigen wollten in der Nacht zu Donnerstag in der Standstraße im Bezirk Spandau ein zuvor gestohlenes Fahrrad verkaufen, als die Ermittler zuschlugen, wie die Polizei mitteilte. Ein Jugendlicher wurde seiner Mutter übergeben. Sein Komplize, der in Berlin über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde in Gewahrsam genommen. Das Fahrrad konnte seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden, wie es hieß. Laut einer Sprecherin brachten Ermittlungen die Polizei auf die Spur der beiden Männer.