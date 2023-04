Fürstenberg/Havel (dpa/bb) – Diebe haben in der Nacht zu Freitag einen Geldautomaten in Fürstenberg/Havel (Landkreis Oberhavel) gesprengt. Wie ein Sprecher der Polizei am Freitag sagte, seien drei Tatverdächtige mit einer Geldkassette entkommen. Ob diese Geld enthielt, war zunächst unklar. Den Angaben zufolge führten die Täter Gas in den Automaten ein und flüchteten nach der Sprengung in einem dunklen Auto.