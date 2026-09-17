Potsdam (dpa/bb) – In Potsdam ist die Weinlese des Jahrgangs 2026 gestartet. Begonnen worden sei mit der Rebsorte Regent, aus der Rosé und Rotwein herstellt werde, teilte der Projektkoordinator vom Königlichen Weinberg mit. Die vielen Sonnenstunden haben die Trauben der rund 1.500 Reben gut reifen lassen.

In den kommenden Wochen soll die Lese der Sorten Cabernet Blanc in Potsdam, sowie Muscaris und Cabaret Noir in Gräbendorf folgen. Aus dem Cabernet werde unter anderem der Grundwein für den nächsten Sekt keltern. Ausgebaut und gekeltert werden die Weine den Angaben zufolge in Meißen.





Das Projekt Königlicher Weinberg ist ein Inklusionsprojekt der Mosaik-Berlin gGmbH gemeinsam mit der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg. Ziel sei die Rekultivierung der einstigen Nutzgartenanlage von Friedrich dem Großen durch Menschen mit Beeinträchtigungen.