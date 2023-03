Potsdam (dpa/bb) – Nach einem winterlichen Wochenende startet die neue Woche mild und stürmisch in Berlin und Brandenburg. Am Montag soll es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bis zum Mittag wolkig werden und danach allmählich auflockern. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen milden 11 und 14 Grad. Teils kann es böig werden.

Die Nacht zum Dienstag wird größtenteils trocken, nur von Fläming bis zum Spreewald kann es zwischenzeitlich regnen. Die Temperaturen fallen auf 7 bis 9 Grad. Am Dienstag frischt der Wind aus Südwesten merklich auf. Ab dem Nachmittag kann es Sturmböen geben und mitunter regnen, bei Höchstwerten von 12 bis 14 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch kann es Regen- oder Graupelschauer geben, mit Tiefstwerten zwischen 2 und 0 Grad. Am Mittwoch wird es wechselnd bewölkt mit örtlichen Schauern. Bei Temperaturen um 8 Grad weht ein mäßiger bis frischer Südwestwind, zum Teil böig. «Ab Freitag wird es dann voraussichtlich wieder wärmer», teilte eine Sprecherin des DWD am Sonntag mit.