Hoppegarten (dpa/bb) – Das mit 55.000 Euro dotierte Diana-Trial ist am Sonntag das herausragende Ereignis auf der Galopprennbahn Hoppegarten. «Dieses Zuchtrennen der Europa-Gruppe III über 2000 Meter ist eine wichtige Vorbereitungsprüfung für den klassischen Preis der Diana im August in Düsseldorf», sagte Rennbahn-Eigentümer Gerhard Schöningh.

Unter den sieben dreijährigen Stuten nimmt Erle mit Martin Seidl die Favoritenstellung ein. Gute Chancen auf die Siegprämie von 32.000 Euro melden jedoch auch die von dem erst 18 Jahre alten irischen Jockey-Talent Billy Loughnane gerittene Lady Mary und Egina (Bauyrzhan Murzabayev) an.

Schöningh verweist auf ein zusätzlich ins Programm aufgenommenes Zuchtrennen: «Durch die wetterbedingte Absage des Renntages in Iffezheim am Sonntag, 2. Juni, wird die Silberne Peitsche in Hoppegarten ausgetragen. Die Sprintprüfung (1200 Meter) ist mit 25.000 Euro dotiert. Damit gibt es einen Austausch zwischen zwei Partnergemeinden. Schließlich sind die beiden Rennbahngemeinden Iffezheim und Hoppegarten seit 1991 freundschaftlich verbunden.»

Der vierte von acht Renntagen 2024 in Hoppegarten ist zugleich traditionell als «Ladies Day» Berlins größter Hutwettbewerb und bei Frauen sehr beliebt.