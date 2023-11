Berlin (dpa) – Nach den gescheiterten Olympiabewerbungen in den letzten Jahrzehnten geht der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) neue Wege für eine mögliche neue Bewerbung für die Spiele im Jahr 2036 oder 2040. «Eine Bewerbung an der Gesellschaft vorbei macht keinen Sinn», sagte Stefan Brause, Leiter der Stabsstelle Olympia-Bewerbung des DOSB, am Sonntag im Berliner Futurium. Dort fand ein Dialogforum im Rahmen der Initiative «Deine Ideen. Deine Spiele.» statt. «Die wichtigste Interessengruppe sind die Bürgerinnen und Bürger», sagte er. Die früheren Bewerbungen waren auch an kritischen Stimmungen innerhalb der Bevölkerung gescheitert.

Das Dialogforum in Berlin war die vierte Station nach den möglichen Bewerberstädten Leipzig, Hamburg und München. Zum Abschluss findet ein fünftes Forum am Montag in Düsseldorf statt. Interessierte können ihre Meinungen, Anregungen und Kritiken zu einer möglichen Olympiabewerbung vortragen. Die dann in sieben Clustern gesammelten Ergebnisse werden in der sogenannten Frankfurter Erklärung am 2. Dezember bei Mitgliederversammlung des DOSB in Frankfurt am Main vorgestellt. «Wenn die Mitgliederversammlung «ja» sagt, können wir ein grobes Konzept erstellen und entscheiden uns dann Ende 2024, ob wir uns bewerben», sagte Brause.

Während in Berlin rund 500 Personen am Dialog teilnahmen, waren in Hamburg lediglich rund 80 Interessierte zugegen. Nach Angaben des DOSB sollen sich allerdings schon fünf Millionen Menschen am digitalen Dialog beteiligt haben. Eine überwiegende Mehrheit sei für eine Olympia-Bewerbung, so Brause.

Berlins Innensenatorin Iris Spranger sprach von einem nachhaltigen Mehrwert einer Bewerbung in den Bereichen der Sportstättensanierung und der Wirtschaft. Als Beispiel nannte sie die Special Olympics World Games, die im Juni in Berlin stattgefunden hatten. Durch die Weltspiele der Geistig- und Mehrfach-Behinderten habe Berlin zudem einen weltoffenen Ruf erhalten und zugleich gezeigt, dass Großveranstaltungen in der Hauptstadt gelingen.