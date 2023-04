Potsdam (dpa/bb) – Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) dringt für Brandenburg auf Einführung einer Tariftreuepflicht für öffentliche Aufträge wie in Berlin. «Die Zahlen zeigen, dass Beschäftigte ohne Tarifvertrag im Schnitt 15 Prozent weniger verdienen», sagte die DGB-Vorsitzende Berlin-Brandenburg, Katja Karger, der «Märkischen Allgemeinen» (Samstag) vor dem Tag der Arbeit. Karger verwies auf eine EU-Richtlinie mit dem Ziel einer Tarifbindung von 80 Prozent der Erwerbstätigen. «In Brandenburg liegen wir bei 46 Prozent, also gerade mal die Hälfte», sagte sie. Die zentrale Kundgebung des DGB am 1. Mai für Brandenburg findet in Potsdam mit Karger statt.

Die Linke fordert seit längerem eine gesetzliche Regelung zur Tariftreue. Die Landeschefs Katharina Slanina und Sebastian Walter verwiesen am Sonntag darauf, dass Arbeitnehmer ohne Tarifvertrag in Brandenburger Betrieben ohne Tarifbindung im Durchschnitt 2600 Euro verdienten, mit Tarifvertrag seien es 3550 Euro brutto.

In Berlin gehen seit Dezember öffentliche Aufträge des Landes nur noch an Unternehmen, die sich an Tariflöhne halten. Walter hatte einen neuen Antrag für eine Tariftreue-Regelung für öffentliche Aufträge für die kommende Landtagssitzung angekündigt.