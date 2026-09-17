Berlin (dpa/bb) – Die BR Volleys haben ihr erstes Testspiel in der Saisonvorbereitung verloren. Die personell dezimierten Berliner unterlagen im Horst-Korber-Sportzentrum unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen den Ligarivalen Grizzlys Giesen mit 1:3 (25:21, 22:25, 28:30, 23:25). Beste Berliner Punktesammler waren Daniel Malescha (14) und Ryan Barnett (14).

Trainer Andrea Anastasi musste bei diesem ersten Test auf die EM-Fahrer Ruben Schott und Florian Krage-Brewitz (beide Deutschland), Alexandru Rata (Rumänien) und Tim Koops (Niederlande) verzichten. Zudem fehlte Mittelblocker Yannick Goralik wegen einer Bänderverletzung im Sprunggelenk.





Dafür verstärkten mit Victor Wellendorf und Franc Miklus vom Zweitligisten PSV Neustrelitz als Gastspieler den Berliner Kader.