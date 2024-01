Berlin (dpa) – Deutschlands Handballer bestreiten ihr zweites EM-Vorrundenspiel gegen Nordmazedonien ohne den zum zweiten Mal Vater gewordenen Kai Häfner. Für den 34 Jahre alten Rückraumspieler, der in diesen Tagen bei seiner Frau weilte, rückt U21-Weltmeister Nils Lichtlein in den Kader. Mit einem Sieg kann die Auswahl des Deutschen Handballbundes den vorzeitigen Einzug in die Hauptrunde perfekt machen.