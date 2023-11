Berlin (dpa) – Auf einzelnen Fernverkehrsverbindungen durch Berlin und Brandenburg gilt ab diesem Freitag auch das Deutschlandticket für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Eine entsprechende Vereinbarung hat der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) mit der Bahn-Tochter DB Fernverkehr geschlossen. Das teilte der Verbund am Donnerstag mit. Inhaber des 49-Euro-Abos können dieses künftig auf den IC-Verbindungen Berlin Hbf – Elsterwerda und Potsdam Hbf – Cottbus sowie auf der ICE-Verbindung Berlin Südkreuz – Prenzlau ohne Aufpreis nutzen. Für alle weiteren Fernverkehrszüge gilt das Ticket weiterhin nicht.

Das Deutschland-Abo gilt bundesweit in allen Bussen und Bahnen des Nah- und Regionalverkehrs. Es kostet 49 Euro pro Monat und ist monatlich kündbar. In Fernverkehrszügen der Deutschen Bahn oder des Wettbewerbers Flixtrain gilt das Ticket üblicherweise nicht. Die Gespräche über eine Ausnahmeregelung für die Verbindungen in Brandenburg und Berlin zwischen der Bahn und dem VBB liefen über Monate.