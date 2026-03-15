Taipeh/Frankfurt (Oder)/Sonsbeck (dpa) – Ein Kunstwerk aus Brotteig und Brezeln mit olympischen Ringen und dem olympischen Feuer: Mit ihren Kreationen hat das deutsche Team bei der Bäcker-WM der Junioren in Taiwan den dritten Platz belegt, teilte die Bundesakademie des Deutschen Bäckerhandwerks aus Weinheim (Baden-Württemberg) bei Instagram mit. Das Team bestand aus der deutschen Meisterin der Bäckerjugend, Lilly Jahn aus Frankfurt (Oder), und ihrem Kollegen Jonah Rosentreter aus Essen.

«Alles super vorbereitet», sagte Jahn kurz vor dem Beginn des Wettbewerbs in einem Video. «Wir freuen uns.» Nach dem Gewinn des dritten Platzes zeigte sie sich sehr erfreut: «Wir haben es geschafft!», schrieb sie. Bei dem Wettbewerb in Taiwans Hauptstadt Taipeh kam das Team des Gastgeberlandes auf den ersten Platz, Frankreich belegte den zweiten Platz.





Zwei junge Talente aus Bäckerfamilien

Die angehende Bäckermeisterin stammt aus einer Bäckerfamilie in Frankfurt (Oder) in Brandenburg. Seit 2022 hat sie ihre überbetriebliche Ausbildung im IGV Bildungszentrum in Nuthetal absolviert, die Gesellenprüfung war im Sommer 2025. Ihre Leidenschaft gilt dem Brot.

Rosentreter stammt aus einer Bäckerfamilie aus Sonsbeck in Nordrhein-Westfalen. Er machte seine Gesellenprüfung im vergangenen Jahr bei einer Bäckerei in Essen. Bei der Deutschen Meisterschaft der Bäckerjugend im vergangenen Jahr wurde Rosentreter Zweiter.