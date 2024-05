Berlin (dpa) – Der Deutsche Filmpreis wird am Freitagabend (19.30 Uhr) in Berlin verliehen. Rund 1600 Gäste werden zu der Verleihung am Potsdamer Platz erwartet. Das Drama «Sterben» von Matthias Glasner um eine zerrüttete Familie geht mit neun und damit den meisten Nominierungen ins Rennen. Schauspielerin Hanna Schygulla (80) soll mit dem Ehrenpreis der Deutschen Filmakademie gewürdigt werden. 2023 hatte das Drama «Das Lehrerzimmer» von Ilker Çatak über einen Konflikt an einer Schule die Goldene Lola für den besten Spielfilm gewonnen. Das Erste überträgt die Verleihung um 19.30 Uhr live in der Mediathek und um 22.20 Uhr im Fernsehen.