Berlin (dpa) – Die Wasserball-Nationalmannschaften der Frauen und Männer streben in ihren Qualifikationsturnieren in Portugal und Malta am kommenden Wochenende die Teilnahme an der Europameisterschaft in Israel vom 3. bis 16. Januar 2024 an. Der ursprüngliche Termin im Oktober war vom Kontinentalverband LEN verschoben worden.

Die Frauen treten in Rio Maior gegen Gastgeber Portugal, Finnland und Großbritannien an. Letztere hatten das DSV-Team im Finale eines Vorbereitungsturniers in Otopeni (Rumänien) am vergangenen Wochenende mit 9:4 besiegen können. Die zwei Gruppen-Besten qualifizieren sich für die EM. Die Männer müssen sich in Gzira (Malta) als Gruppensieger oder einer der drei besten Gruppen-Zweiten gegen den Gastgeber, die Ukraine und Bulgarien durchsetzen.

In beiden Auswahlteams stehen mehrere Aktive der beiden Meistermannschaften der Wasserfreunde Spandau 04.