Berlin (dpa/bb) – Uniformen, Fräcke, Kleider: Die Deutsche Oper in Berlin verkauft wieder Kostüme aus ihrem Fundus. Bereits seit Freitag sind Kostüme großer Produktionen in dem Einkaufszentrum Wilma in Charlottenburg ausgestellt, wie das Shoppingcenter mitteilte. Zu sehen sei etwa ein Hochzeitskleid aus der Oper «Anna Bolena». Am 13. und 14. Oktober könnten Interessierte dann verschiedene Kostüme und Accessoires wie Hüte oder Taschen aus dem Fundus kaufen.

Die zweitägige Aktion habe etwa auch schon im Vor-Corona-Jahr 2019 stattgefunden, sagte ein Sprecher des Einkaufszentrums. Das Opernhaus braucht laut eigenen Angaben Platz für die Kostüme neuer Produktionen. «Pünktlich zu Halloween und noch mehr zum Karnevalsbeginn möchten wir Sie zu unserem nächsten Kostümverkauf einladen», schrieb die Oper bei Instagram.