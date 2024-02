Berlin (dpa) – Die deutschen Damen haben erneut den EM-Titel im Hallenhockey gewonnen. Die Titelverteidigerinnen gewannen am Sonntag das Endspiel in Berlin mit 3:2 (1:1) gegen Polen. Den Siegtreffer erzielte Laura Saenger (40. Minute) mit der Schlussstrafecke. Zuvor hatte die Hamburgerin (31.) bereits per Siebenmeter für die erstmalige Führung gesorgt, ehe Sandra Tatarczuk (32.) ausglich. Zuvor hatte Elisa Gräve (15.) die frühe Führung durch Tatarczuks (3.) Strafeckentreffer egalisiert, im Anschluss verpasste Tara Duus (19.) das 2:1 per Siebenmeter. Für den Rekordchampion, der sich zugleich für die WM 2025 qualifizierte, ist es der 17. Titel bei der 22. Hallen-EM.