Prag (dpa) – Ein außergewöhnlicher Kulturzug fährt demnächst von Prag über Dresden nach Berlin: Die Fahrgäste können sich unter anderem auf eine Lesung des Schriftstellers Jaroslav Rudis, ein Konzert der Sängerin Zofie Darbujanova und eine Kabarettvorstellung freuen. Tickets für die einmalige Aktion am 9. September seien noch erhältlich, sagte eine Sprecherin des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds am Dienstag in Prag. Der Preis liegt bei 25 Euro je Richtung. Zusteigen kann man auch beim Zwischenhalt in Dresden.

Mit der Fahrt – auf Tschechisch «jizda» – feiert der Zukunftsfonds sein 25-jähriges Bestehen. Nach der Ankunft in Berlin werden die Fahrgäste zum Schloss Bellevue geführt, wo Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Bürgerfest lädt. Diesjährige Partnerländer sind Tschechien und Thüringen.

Dort treten unter anderem das Barockensemble Collegium 1704 mit dem Sänger Vojtech Dyk, das Marionettentheater Spejbl und Hurvinek und die Jazzband Django Always auf. Abends geht es mit einem Zwischenhalt in Dresden zurück nach Prag, begleitet von einer DJ-Afterparty. Die Ankunft ist erst nach Mitternacht geplant.

Der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds wurde Ende 1997 gegründet, um zur grenzüberschreitenden Verständigung beizutragen. Er wird von den Regierungen der Bundesrepublik und Tschechiens finanziert und hat seinen Sitz in Prag. Jedes Jahr werden mehr als 600 Projekte gefördert.