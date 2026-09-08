Bautzen (dpa) – Das Deutsch-Sorbische Volkstheater in Bautzen hat für die neue Spielzeit etwa 20 Premieren angekündigt. Neben Klassikern wie Friedrich Schillers «Kabale und Liebe» und den Opern «Die Zauberflöte» von Wolfgang Amadeus Mozart und «Nabucco» von Giuseppe Verdi stehen auch Märchen («Der kleine Muck», «Der gestiefelte Kater»), Puppenspiel, Komödien und Tanztheater auf dem Programm, wie die Bühne mitteilte.

Theater als «Ort der Herzen»

Nach den Worten von Intendant Lutz Hillmann steht die Saison ganz im «Zeichen der Vielfalt, der Heimat und der offenen Blicke in die Welt». Man blicke auf eine überaus erfolgreiche Spielzeit zurück. Der Zuspruch und die Treue des Publikums seien das größte Kapital. «Sie zeigen: Dieses Theater ist nicht nur ein Ort der Kunst, sondern ein Ort der Herzen. Und genau das wollen wir sein: Ihr Stadttheater der Herzen.» Mit Leidenschaft und Hingabe wolle man Geschichten erzählen, die bewegen und die in der Region verwurzelt sind.





Volkstheater will den Horizont nicht aus den Augen verlieren

Hillmann zufolge geht es auch darum, europäische und internationale Literatur auf die Bühne bringen. «Denn wir verlieren nie den Horizont aus den Augen, während wir fest im Hier stehen. In dieser merkwürdigen Zeit, in der Geld für manches im Überfluss vorhanden ist, für anderes aber kaum, bleibt die finanzielle Situation für die Kultur herausfordernd.» Man wolle sich durch das rechtfertigen, was das Deutsch-Sorbische Volkstheater stark mache – «ein treues, zahlreiches Publikum, das Schauspiel, Puppentheater, Konzerte, Lesungen und Musik erleben möchte – in deutscher und sorbischer Sprache».

Theaterfest macht am Sonntag den Auftakt

Eröffnet wird die Saison an diesem Sonntag mit einem Theaterfest überall im Burgtheater. Dann gibt das Ensemble einen Spielzeitüberblick mit kleinen szenischen Kostproben, Lesungen an besonderen Orten sowie Begegnungen mit Schauspielern und Puppenspieler.