Berlin (dpa) – Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik hat nach den vergleichsweise friedlich verlaufenen Demonstrationen um den 1. Mai auf die Bedeutung auch starker Polizeikräfte verwiesen. «Eine deutliche Präsenz lässt schon manches im Keim ersticken», sagte Slowik am Donnerstagmorgen dem Sender RBB24 Inforadio.

Zur Absicherung der Demonstrationen setzte die Berliner Polizei rund 6200 Beamte ein, darunter 2400 Kräfte aus anderen Bundesländern und der Bundespolizei.

Die Lage werde immer wieder neu beurteilt mit einer sogenannten Gefährdungsbewertung, so Slowik. «Wir wissen jetzt nicht, was sich in den Monaten vor dem 1. Mai 2025 entwickelt, welche weltpolitische Lage, welche Situation vielleicht auch in Deutschland.» Auf der Grundlage würden dann Kräfte geplant. Was dabei nicht klar beleuchtet werden könne, sei, was durch eine deutliche Präsenz der Polizei bereits unterbunden werde.

Auch im Deutschlandfunk werte Slowik den Verlauf der Demo-Tage als positiv. «Wir haben an beiden Tagen wirklich unsere Taktik der ausgestreckten Hand gefahren, das heißt, wirklich deeskalativ gewirkt, versammlungsfreundlich gewirkt», so die Polizeipräsidentin. Dies sei stets der Ansatz der Berliner Polizei. «Wir haben den Versammlungen Raum gelassen, solange sie nicht zur Ausschreitung übergegangen sind und keine Straftaten zu sehen waren und sind dann eben aber auch ganz konsequent eingeschritten, sobald Straftaten auftauchten.»

Nach Beobachtung von Slowik ist der sogenannte schwarze Block mit häufig gewaltbereiten Demonstrantinnen und Demonstranten in diesem Jahr nicht in Erscheinung getreten. «Man konnte kleine Gruppen erkennen, die vielleicht vorher einem schwarzen Block zuzuordnen gewesen wären, aber eine Blockbildung, wie in den früheren Jahren, die war nicht zu erkennen», sagte sie.

Die Demo um 18 Uhr sei von propalästinensischen Gruppen geprägt worden. Dabei sei es nur vereinzelt zu Hass und Hetze gekommen, was ein Einschreiten der Polizei erfordert habe. Dabei habe es drei Zugriffe gegeben.