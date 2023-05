Cottbus (dpa/bb) – Die Brandenburger Beherbergungsbetriebe haben in den ersten drei Monaten dieses Jahres deutlich mehr Touristinnen und Touristen empfangen. Wie das Statistikamt Berlin-Brandenburg am Mittwoch berichtete, wuchs die Zahl der Gäste im ersten Quartal 2023 auf insgesamt 795.000. Das seien 31,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Übernachtungen stieg währenddessen um 20,7 Prozent – auf rund 2,1 Millionen.

Damit hat die Anzahl der Übernachtungen in dem Zeitraum laut Statistikamt erstmals das Niveau von 2019 vor der Corona-Pandemie erreicht. Die meisten Übernachtungen verzeichnete das Seenland Oder-Spree: Demnach gab es dort in den ersten drei Monaten des Jahres 370.000 Übernachtungen. Den größten prozentualen Zuwachs mit 38,2 Prozent gab es währenddessen in Potsdam.

Bislang kamen in diesem Jahr größtenteils Gäste aus dem Inland nach Brandenburg (rund 90 Prozent). Sie blieben im Schnitt 2,7 Tage. Touristinnen und Touristen aus dem Ausland verbrachten den Angaben zufolge ebenfalls rund 2,7 Tage in Brandenburg.