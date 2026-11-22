Berlin (dpa) – Der Druck auf Trainer Mauro Lustrinelli und Geschäftsführer Horst Heldt ist nach der nächsten heftigen Abreibung für den 1. FC Union Berlin massiv gewachsen. Nach der 1:5 (1:1)-Heimklatsche gegen RB Leipzig dürften den Club-Verantwortlichen um Präsident Dirk Zingler langsam die Argumente ausgehen, um an beiden festzuhalten. Nach nur einem Sieg aus zehn Spielen sind die Eisernen mit sieben Punkten stark abstiegsbedroht.

«Wir haben am Schluss aufgegeben. Die Spieler müssen lernen, in dieser Phase mehr Verantwortung auf dem Platz zu übernehmen», sagte Lustrinelli, ohne auf seine eigene Verantwortung einzugehen. Mit der ersten Elf habe seine Mannschaft noch mithalten können. Dann sei er zu Wechseln gezwungen gewesen, weil einigen Spielern die Kraft ausging. «Im Moment ist das die Qualität, die wir haben», sagte Lustrinelli.





Lustrinelli: «Kann man nicht einfach akzeptieren»

Auf die Frage, ob er weiterhin Trainer sein könne, antwortete der 50 Jahre alte Schweizer bei Sky undurchsichtig: «Wenn man das Spiel gesehen hat, schon – nach einer Stunde. Klar, dass ich mich auch über die letzten 20 Minuten frage, das, ja, das kann man nicht einfach akzeptieren.»

Schon unter der Woche hatte Geschäftsführer Horst Heldt zwar den Zusammenhalt beschworen, eine Jobgarantie für den Trainer aber vermieden. Dabei trägt der 56-Jährige ebenfalls eine Mitverantwortung für die Krise. Weder bei den Trainern noch bei der Zusammenstellung des Profikaders bewies Heldt seit seinem Amtsantritt im Sommer 2024 ein gutes Händchen.

Schießbude der Liga: Schon 21 Gegentore

Besonders erschreckend ist der defensive Niedergang: Aus dem einstigen Abwehrbollwerk ist die Schießbude der Liga geworden. 26 Gegentore kassierten die Köpenicker bereits – kein Team ließ mehr Gegentreffer zu. «Zweite Halbzeit – Verteidigen eingestellt. Verdammt schlecht verteidigt. Gar nicht verteidigt. Viel zu einfach die Gegentore bekommen», schimpfte Führungsspieler Rani Khedira und ging mit der Mannschaft hart ins Gericht.

Dass Torhüter Frederik Rönnow selbst bei einem 1:5 noch der beste Unioner auf dem Platz war, spricht Bände. «Was in der zweiten Halbzeit passiert ist, ist einfach nicht zu erklären: desolat und katastrophal. In der zweiten Halbzeit haben sie wahrscheinlich zehn Torchancen, am Ende machen sie nur vier», wetterte Khedira.