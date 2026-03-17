Potsdam (dpa/bb) – Die neue rot-schwarze Koalition in Brandenburg ist startklar. Nach dem klaren Votum der Parteien für das Bündnis und der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags legt die Regierung am Mittwoch los. Das ist der Zeitplan:

8.45 Uhr: Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ernennt in der Staatskanzlei in Potsdam sein neues Kabinett. Auf Seite der CDU sind Innenminister Jan Redmann, Wirtschaftsministerin Martina Klement (CSU) und Bildungsminister Gordon Hoffmann neu dabei. Bei der SPD gibt es Wechsel: René Wilke wird Innenminister, Daniel Keller Finanzminister und Robert Crumbach Verkehrsminister. Im Amt bleiben Manja Schüle (Wissenschaft), Hanka Mittelstädt (Agrar) und Benjamin Grimm (Justiz).





10.00 Uhr: Im Landtag werden die neuen Ministerinnen und Minister vereidigt. Das soll nur eine Viertelstunde dauern.

10.45 Uhr: Es geht zurück in die Staatskanzlei: Das Kabinett kommt dort zur ersten, konstituierenden Sitzung unter Leitung von Woidke zusammen. Vorher gibt es Auftaktbilder, hinterher ein Gruppenfoto.

11.30 Uhr: In der Staatskanzlei werden dann noch die Staatssekretärinnen und Staatssekretäre ernannt.