Berlin (dpa) – Wer vertritt Deutschland beim ESC 2024 in Malmö? Das entscheidet sich an diesem Freitagabend (22.05 Uhr) bei der ARD-Sendung «Eurovision Song Contest – Das deutsche Finale». Zur Auswahl stehen neun Kandidaten. Die Show im Ersten und auf One wird von Barbara Schöneberger moderiert.

Der bekannteste Anwärter ist der Musiker Max Mutzke (42), der beim ESC vor 20 Jahren international den achten Platz belegt hat. Gute Chancen räumen ESC-Kenner auch dem Singer-Songwriter Ryk (34) ein. Die Schlagersängerin Marie Reim (23) bekommt Rückenwind von Musikern wie Beatrice Egli oder Nino de Angelo und von ihren Eltern Matthias und Michelle Reim – alles Kolleginnen und Kollegen aus der Schlagerbranche.

Unter den Bewerbern ist auch der Musikmanagement-Student Floryan (28), der vergangene Woche in der Show «Ich will zum ESC!» den letzten offenen Startplatz im Vorentscheid bekommen hat. Das ESC-Finale findet am 11. Mai im schwedischen Malmö statt.