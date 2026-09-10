Potsdam (dpa/bb) – Sechs Ehrenamtliche und Vereine sind von Kulturministerin Manja Schüle (SPD) für ihren Einsatz für verschiedene Denkmäler im Land ausgezeichnet worden. Unter den Preisträgern war unter anderem die Stiftung Museumsstandort Velten, die sich um die denkmalgerechte Sanierung und Umnutzung der Kachelofenfabrik kümmert. Auch der Bürgerverein Plaue und die Bürgerinitiative «Alte Plauer Brücke» wurden prämiert. Sie setzen sich für die Rettung der Plauer Brücke ein.

Außerdem erhielten mehrere Ehrenamtliche eine Auszeichnung; Frank Georgi für sein langjähriges Engagement als ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger, Yulia Fayt und Reinhard Busch für die Sanierung der Alten Tischlerei Gransee sowie Edward Velasco und Tobias Leipprand für die denkmalgerechte Sanierung von Gut Blankenberg. Martina Reichelt und der Verein «Hugenottenhaus Hammelspring» wurden für ihr Engagement für die denkmalgerechte Instandsetzung des Hugenottenhauses in Templin geehrt.





Der Brandenburgische Denkmalpflegepreis wird laut Kulturministerium seit 1992 verliehen, «um das herausragende Engagement von Privatpersonen, Vereinen und Kommunen für den Erhalt von Denkmalen zu würdigen». Seither wurden rund 180 Projekte und Personen ausgezeichnet. Insgesamt werden pro Verleihung Preisgelder in Höhe von 18.000 Euro vergeben.