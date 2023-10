Berlin (dpa/bb) – Ein Denkmal zur Erinnerung an die Nazi-Widerstandsgruppe «Rote Kapelle» in Berlin-Lichtenberg ist mit einem Hakenkreuz beschmiert worden. Das Hakenkreuz sei ungefähr 70 Zentimeter mal 1,7 Meter groß, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Das Denkmal befindet sich in einer Grünanlage an der Schulze-Boysen-Straße. Eine Anwohnerin habe die Sachbeschädigung am Montag angezeigt – ebenso wie ein weiteres Hakenkreuz, das die Frau auf einem nahe gelegenem Müllverschlag entdeckt hatte.

Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen.