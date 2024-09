Berlin (dpa/bb) – Mit einer Demonstration und einem bunten Protesttag wollen linke Initiativen in Berlin-Kreuzberg ihre Aktionswoche gegen den geplanten Zaun und die nächtliche Schließung des Görlitzer Parks abschließen. Am Nachmittag (16.00 Uhr) startet die Demonstration «De-fence Görli» am Parkeingang Oppelner Straße. Angemeldet sind 350 Teilnehmer.

Sonntags soll der Protest gegen den geplanten Umbau dann in Form inszenierter Sabotageaktionen, mit «lustigen Spielen» und bunten Widerstand stattfinden. Angekündigt wurden «Zaun zerschneiden», «Farbbeutel werfen», «Gefangene befreien» und «Wegner wegwerfen».

Der umstrittene Bau von Zaunstücken um den Görlitzer Park wird derzeit noch vor Gericht verhandelt. Das von den Grünen geführte Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg will denn Zaun verhindern. Der Senat will mit der Schließung in der Nacht Drogenkriminalität und Gewalttätigkeiten eindämmen.