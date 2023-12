Berlin (dpa) – Unter dem Motto «Nie wieder ist jetzt» haben am Sonntag in Berlin mehrere Tausend Menschen in Berlin gegen Antisemitismus demonstriert. Am Großen Stern im Tiergarten versammelten sich bei starkem Regen nach Polizeiangaben zunächst etwa 2000 Menschen. Hinter einem Banner «Nie wieder ist jetzt – Deutschland steht auf» liefen sie zum Brandenburger Tor, wo eine Kundgebung geplant war.

In der ersten Reihe waren unter anderem Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU), der Schlagersänger Roland Kaiser, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und der Publizist Michel Friedman dabei.

Die Kundgebung war unter anderem von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) unterstützt worden. Als Schirmherrin fungierte Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD). Im Aufruf zur Demonstration des privaten Veranstalters heißt es, die Bürgerinnen und Bürge sollten Gesicht zeigen «für ein friedliches und respektvolles Miteinander» und sich Antisemitismus, Hass und Rassismus entgegenstellen.