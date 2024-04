Berlin (dpa) – Nach der Auflösung eines umstrittenen «Palästina-Kongresses» am Freitag in Berlin haben am Sonntagabend Demonstranten die Polizei angegriffen. Nahe dem Bundeskanzleramt versammelten sich gegen 18.00 Uhr bis zu 200 Demonstranten, teilte die Polizei am Montag mit. Ein 29-jähriger Mann habe in seiner Rede verbotene Parolen genutzt, woraufhin ihn die Polizei festnahm. Dann habe die Menge versucht, den Mann zu befreien, Polizisten bespuckt und angegriffen. Die Polizisten wehrten sich demnach mit Pfefferspray. Einige Polizisten und Demonstranten wurden verletzt. Acht Demonstranten wurden festgenommen.