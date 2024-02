Berlin (dpa/bb) – Zahlreiche Menschen haben am Samstag in Berlin gegen die iranische Regierung protestiert. Sie versammelten sich dafür vor dem Brandenburger Tor im Zentrum der Hauptstadt. Als Rednerin wurde Maryam Rajavi, Präsidentin des sogenannten Nationalen Widerstandsrates im Iran, laut Veranstalter per Video aus Paris zugeschaltet. Die Menschen verfolgten die Rede auf einem Bildschirm.

Anlass der Kundgebung war der 45. Jahrestag der Revolution gegen das Monarchie-System im Iran, das durch die ebenfalls kritisierte Mullah-Regierung abgelöst wurde. Es solle auf die Notwendigkeit aufmerksam gemacht werden, «sich auf das iranische Regime als Hauptquelle für Kriege und Krisen im Nahen Osten zu konzentrieren und eine entschiedene Politik gegen die Mullahs zu fordern», hieß es von den Veranstaltern.