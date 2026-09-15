Berlin (dpa) – Etwa 20 Menschen haben vor dem Brandenburger Tor in Berlin für eine weltweite Pause bei der KI-Entwicklung demonstriert. Hintergrund sind aktuelle Warnungen aus der Branche vor unkontrollierbaren Risiken – bis hin zum Szenario, dass Künstliche Intelligenz die Menschheit töten könne.

Benjamin Schmidt, Sprecher der Initiative PauseAI, sagte: «Über solche Risiken dürfen nicht ein paar private Firmen entscheiden, sondern nur gewählte Regierungen». Die Gruppe fordert die Bundesregierung auf, sich zu engagieren. Weltweit pausiert werden müsse die Entwicklung von KI-Systemen, deren sichere Kontrollierbarkeit nicht nachgewiesen ist, und dass verbindlich geregelt in einem internationalen Abkommen.



