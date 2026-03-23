Berlin (dpa) – Der Lieferdienst-Konzern Delivery Hero verkauft sein Essensliefergeschäft Foodpanda in Taiwan für 600 Millionen US-Dollar (rund 519 Mio Euro) in bar. Käufer ist die Grab Holdings Limited, wie das Unternehmen am Montag in Berlin mitteilte. Der Vollzug der Transaktion wird in der zweiten Jahreshälfte 2026 erwartet. Delivery Hero will den Nettoerlös zur Schuldentilgung und für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.

Das Berliner Unternehmen Delivery Hero betreibt Lieferdienste in 65 Ländern in Asien, Europa, Südamerika und Afrika, aber nicht in Deutschland. Die geplante Transaktion sei ein «wichtiger erster Schritt» in der laufenden strategischen Prüfung des Konzerns, erklärte Konzernchef Niklas Östberg.





Delivery Hero hatte im Dezember angekündigt, mögliche Verkäufe von Unternehmensanteilen zu prüfen. Nach dem Bestellboom in der Corona-Pandemie war der Aktienkurs deutlich gesunken und der Druck der Anleger gewachsen.