Berlin (dpa) – Der ERC Ingolstadt ist der Auftaktgegner der Eisbären Berlin in der kommenden Saison in der Deutschen Eishockey Liga. Wie der Hauptstadt-Club am Montag mitteilte, kommt es am 15. September (19.30 Uhr) zum Duell mit den Oberbayern. «Vorjahresfinalist Ingolstadt gehört zu den Top-Teams der Liga. Wir freuen uns aber auf diese Herausforderung», sagte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer.

Nach der Eröffnungspartie folgen für die Eisbären gleich vier Auswärtspartien bei der Düsseldorfer EG (17. September/16.30 Uhr), den Augsburger Panthern (22. September/19.30 Uhr), Adler Mannheim (24. September/14.00 Uhr) und den Schwenninger Wild Wings (29. September/19.30 Uhr). Das zweite Heimspiel der Saison steht am 1. Oktober (14.00 Uhr) gegen die Nürnberg Ice Tigers an.

Die letzte von 52 Hauptrunde-Partien ist für den 8. März 2024 gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven in Berlin angesetzt. Anschließend folgen die Playoffs.