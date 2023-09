Berlin (dpa/bb) – Wegen eines defekten Stellwerks ist in Berlin am Samstagmorgen die S2 zwischen Priesterweg und Blankenfelde ausgefallen. Zwischen Priesterweg und Potsdamer Platz konnte die S2 zudem nur im 20-Minuten-Takt fahren, wie die S-Bahn Berlin mitteilte. Gegen 11.00 Uhr hielten die Probleme laut Online-Fahrplanauskunft weiter an.