Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Die Woche beginnt am Montag in Berlin und Brandenburg vielerorts mit Dauerregen und milden Temperaturen. Ab Dienstag wird es dann kalt in der Region, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen vorhersagte.

Am Montag bleibt es nur in der Uckermark häufig trocken. Vom Havelland bis zum Fläming gibt es teils Dauerregen mit örtlichen Mengen um 30 Liter pro Quadratmeter. Die Temperaturen steigen an auf 9 bis 11 Grad. In Südbrandenburg weht teils ein mäßiger Wind.

Nachts gibt es viele Wolken. Südlich von Berlin hält der Regen anfangs an und zieht bis zum Morgen weitgehend südwärts ab. Sonst bleibt es meist trocken. Die Temperaturen fallen auf 6 bis 4 Grad.

Am Dienstag wird es zunächst bedeckt und stellenweise regnerisch. Am Abend lockert die Bewölkung von Norden her auf und es wird zunehmend trockener. Es wird deutlich kühler: Die Temperaturen erreichen morgens nur noch Höchstwerte zwischen 5 und 7 Grad. Tagsüber gehen die Temperaturen weiter zurück. Vorübergehend weht ein mäßiger Nordwind.

In der Nacht zum Mittwoch sinken die Temperaturen unter den Gefrierpunkt. Bei Tiefstwerten zwischen -1 und -4 Grad ist örtlich mit Glätte zu rechnen. Es bleibt weitgehend trocken, nur anfangs gibt es vereinzelt schwache Schneeregenschauer.

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt wird der Mittwoch tagsüber heiter bis wolkig. Zum Abend gibt es mehr Wind und Wolken. Die Tageshöchstwerte liegen bei 2 bis 4 Grad.