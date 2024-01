Potsdam (dpa/bb) – Am Sonntag herrscht Dauerfrost in Berlin und Brandenburg. Es wird bewölkt und nur kurz gibt es Auflockerungen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Im Norden von Brandenburg, später auch in den westlichen Landesteilen und abends in Berlin fallen vereinzelt Schneeschauer. Lokal könnte nach DWD-Prognosen ein wenig Schnee als Neuschnee liegen bleiben. Die Höchstwerte liegen bei kalten minus 3 bis 0 Grad.

Zu Beginn der Nacht fallen vereinzelte Schneeschauer von der Prignitz über das Havelland bis zum Fläming und teilweise im Berliner Raum. Später ziehen die Schauer Richtung Westen. Es kühlt weiter ab auf minus 5 bis minus 9 Grad, bei wenig Wolken wird es noch kälter bis minus 13 Grad. Am Montag scheint die Sonne und es fällt kein Schnee mehr. Mit minus 6 bis minus 3 Grad wird es noch kälter als am Vortag.

Die Nacht zu Dienstag wird klar und frostig bei minus 9 bis minus 13 Grad, über Schnee bis minus 15 Grad. Am Dienstag zeigt sich die Sonne, erst am Abend ziehen Wolken auf bei minus 5 bis minus 3 Grad.