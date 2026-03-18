Potsdam (dpa/bb) – Die rot-schwarze Landesregierung in Brandenburg hat sechs neue Minister: Drei kommen für die CDU neu hinzu, drei wechseln innerhalb der SPD ihre Ressorts. Drei weitere Minister sowie die Chefin der Staatskanzlei bleiben im Amt.

Die SPD stellt mit Dietmar Woidke weiter den Regierungschef, die CDU übernimmt drei wichtige Ressorts. Die Frauenquote bleibt bei 40 Prozent (wenn die Staatskanzleichefin mitgezählt wird). Das ist zu wenig, meinen unter anderem die Jusos und die Grünen.





Drei Schlüsselressorts für die CDU

– Inneres: CDU-Landeschef Jan Redmann wird neuer Innenminister. Dafür gibt René Wilke von der SPD das Schlüsselressort ab, der als ein möglicher Kandidat für die Nachfolge von Woidke gilt.

– Wirtschaft: Die Berliner Digitalstaatssekretärin Martina Klement (CSU) als neue Wirtschaftsministerin gilt als Coup. In Berlin schaffte sie es unter anderem, dass es schnellere Termine bei Bürgerämtern gibt.

– Bildung: Der bisherige CDU-Generalsekretär Gordon Hoffmann wird Bildungsminister. Als langjähriger bildungspolitischer Sprecher der Landtagsfraktion weiß er um die Herausforderungen.

Drei Minister mit neuen Aufgaben

– Arbeit/Gesundheit: Der bisherige SPD-Innenminister Wilke leitet ein Superressort für Arbeit, Soziales, Gesundheit und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Er folgt auf Britta Müller (parteilos, früher BSW).

– Finanzen: Wirtschaftsminister Daniel Keller wird Finanzminister. Er steht wegen Milliardendefiziten im Haushalt vor Herausforderungen. Bisher war Robert Crumbach an der Spitze, der vom BSW in die SPD wechselte.

– Verkehr: Crumbach wird neuer Infrastrukturminister und folgt auf Detlef Tabbert (parteilos, früher BSW).

Wer auf seinem Posten bleibt

– Regierungschef: An der Spitze der neuen SPD/CDU-Landesregierung bleibt der 64 Jahre alte SPD-Ministerpräsident Woidke. Er regiert seit August 2013 in Brandenburg und wird bald dienstältester Regierungschef Deutschlands. Auch Staatskanzleichefin Kathrin Schneider bleibt im Amt.

– Die Sozialdemokraten Manja Schüle (Wissenschaft/Kultur), Hanka Mittelstädt (Agrar/Umwelt) und Benjamin Grimm (Justiz/Digitales) behalten ihre bisherigen Ministerien.