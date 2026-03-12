Potsdam (dpa/bb) – Im Kunsthaus «Das Minsk» ist ab Samstag eine neue Ausstellung zu sehen. Sowohl im Innen- als auch im Außenbereich sollen dann die Werke des kolumbianischen Künstlers Oscar Murillo gezeigt werden, sagte eine Sprecherin des Kunsthauses. In der Ausstellung «Kollektive Osmose» gehe es in den abstrakten Bildern des Künstlers um «Sichtbarkeit, Landschaft und die politischen Implikationen künstlerischer Arbeit». Auch im Museum Barberini sind ab Samstag Werke von Oscar Murillo zu sehen.

Murillos Ziel mit der Ausstellung ist der Dialog zwischen seiner abstrakten Malerei und den impressionistischen Werken des Künstlers Claude Monet. Dabei spielen Leben, Werk und Rezeption des französischen Malers laut dem Kunsthaus eine wichtige Rolle.





«Monet war in seinen späteren Jahren an »grauem Star« erkrankt und verlor bis zu einer Operation zunehmend an Augenlicht, was Veränderungen in der Komposition und Farbgebung seiner Gemälde zur Folge hatte», beschrieb die Sprecherin. Murillo sieht darin ein Sinnbild für die «konditionierten und unvollständigen Sehweisen in unserer Gesellschaft». Es ist aber auch das Potenzial, neue Realitäten hervorzubringen.