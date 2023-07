Ganz egal ob Platten, Schmuck oder Kleidung: Auf den Flohmärkten Berlins findet man viele schöne Sachen, die andere zwar nicht mehr brauchen, für einen selbst aber zum neuen Lieblingsteil werden können. Wir haben einige der besten Flohmärkte herausgesucht!

Der Klassiker (West)

Der Original Berliner Trödelmarkt an der Straße des 17. Juni feiert gerade seinen 50. Geburtstag. Hier findet man nach wie vor echte Antiquitäten, aber auch alte Münzen, Teetassen und Altbau-Türklinken. Vom Einsteinufer des Landwehrkanals bis zum Rand des Großen Tiergartens zieht sich der Wochenendmarkt, viele professionelle Verkäufer bieten den Besucher ihre Waren an.

Junge Hipster mischen sich eher selten unters Volk, aber versierte Fashionistas wissen, dass dies auch der richtige Ort ist, um Wintermäntel zu kaufen – etwa einen neuwertigen Burberry-Trenchcoat.

Berliner Trödelmarkt | Straße des 17. Juni, Tiergarten | Sa & So 10–17 Uhr | Tel. 030-26550096

Der Klassiker (Ost)

Auch beim Kunstmarkt am Deutschen Historischen Museum steht ein runder Geburtstag an: Seit 30 Jahren bieten professionelle Künstler, Kunsthandwerker und Designer ihre Werke, Malerei, Grafik und Fotografie an.

Jeden Sonnabend und Sonntag lädt der Berliner Kunstmarkt zwischen Zeughaus, bahnhof Friedrichstraße und Spreeufer zum Flanieren und Stöbern ein.

Kunstmarkt | Am Zeughaus 1–2, Mitte | Sa & So 11–17 Uhr | Tel. 030-3662112

Flohmarkt Mauerpark

Auf dem Flohmarkt im Mauerpark gibt es alles: von handgefertigtem Schmuck über Drucke bis hin zum typischen Flohmarkt-Gedöns, etwa Glaswaren und CDs. Auch jedes Mal ein Highlight: die Fressmeile, auf der Feinschmecker vieles von frischen Säften über Pizzen bis hin zu veganen Burgern finden.

Flohmarkt im Mauerpark | Bernauer Straße 63–64, Mitte | So 10–18 Uhr | Tel. 030-29772486

Hallenflohmarkt Arena

Der Trödelmarkt an der Arena in Treptow hat einen enormen Pluspunkt: Denn auch bei trübem Wetter kann man hier in die Welt der Vintage-Ware und des Trödels eintauchen. Auf überdachten 3.000 Quadratmetern kann man um alte Elektronikartikel feilschen und Nähmaschinen, Autoreifen, Möbel, Lampen und Fahrräder zu Schnäppchenpreisen absahnen.

Darüber hinaus findet man eine schöne Auswahl von Kunstartikeln, die zu fairen Preisen erworben werden können.

Hallenflohmarkt an der Arena | Eichenstraße 4, Treptow | Sa & So 10–16 Uhr

RAW-Gelände

Der sonntägliche Modemarkt auf dem RAW-Gelände an der Warschauer Straße ist die beste Gelegenheit für junge Berliner, ihre Kleiderschränke zu leeren und direkt wieder aufzustocken. Ob neuwertiger Seidenkimono für 70 Euro, Thai-Box-Shorts für 15 Euro oder eine Lederjacke mit Fleece-Futter für stolze 100 Euro (was immer noch günstig ist) – wer modisch auch gerne mal schrill unterwegs ist, wird hier fündig und glücklich werden.

Günstige Kramware gibt es übrigens auch. Wer sich überwältigt fühlt, dem empfehlen wir: zurücklehnen und einfach mal das bunte Treiben genießen. Oder einen Happen essen. Die Auswahl an Speisen ist international. Kolumbianische, russische, mexikanische und türkische Spezialitäten machen nicht nur satt, sondern vor allem Lust auf mehr.

RAW Flohmarkt | Revaler Str. 99, Friedrichshain | So 9–17 Uhr | Tel. 0177-8279352

