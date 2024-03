Berlin (dpa/bb) – Das Darts-Team Captains DC Berlin aus Reinickendorf hat den Berliner Amateursport-Preis gewonnen. Die Mannschaft des Vereins Bärlinchen Dart wurde am Samstagabend im Kesselhaus der Kulturbrauerei mit dem von der Deutschen Olympischen Gesellschaft/LV Berlin und dem Landessportbund Berlin ausgelobten Preis geehrt. Veranstaltet wurde die Verleihung vom Berliner Turn- und Freizeitsport-Bund.

Den Captains DC Berlin gelang in der Saison 2023 der Aufstieg in die 1. Bundesliga Nord ohne Punktverlust. Zusätzlich wurde das Team Berliner und deutscher Pokalsieger. Die Mannschaft erhielt einen von Lotto Berlin gestifteten Geldpreis in Höhe von 1500 Euro.

Den zweiten Rang belegte ein Team des Blau-Silber Berlin Tanzsportclubs. Auf Platz drei wurde in einem Online-Voting und von einer Jury die Ultimate Frisbee Mannschaft Wall City der Turngemeinde in Berlin 1848 gewählt.