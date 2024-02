Berlin (dpa) – Hertha-Trainer Pal Dardai hofft, dass der Club seine junge Mannschaft auch in der kommenden Spielzeit aufs Feld bringen kann. Bei der Kaderplanung und den Transfers habe man beim klammen Fußball-Zweitligisten in dieser Spielzeit das Maximum herausgeholt, sagte der 47-Jährige. «Wichtig ist, was im Sommer passiert. Die vielen jungen Spieler, die talentiert sind, die jetzt Spielpraxis bekommen, inklusive Reese, die bei uns richtig große Fußballer geworden sind, dass wir die zusammenhalten können», sagte der Ungar. «Wenn wir das hinbekommen, sehe ich eine sehr schöne Zukunft.»

Die Berliner empfangen am Samstagabend (20.30 Uhr/ Sport1 und Sky) den Hamburger SV im Olympiastadion. Bei bereits neun Punkten Rückstand auf die ersten drei Ränge wird es für die Hertha schwer mit dem direkten Wiederaufstieg. In der kommenden Spielzeit sieht Dardai das Potenzial für größere Sprünge. «Eine junge Mannschaft, die marschiert, und schon mit Erfahrung. Dann kannst du etwas Richtiges bewegen», sagte er.

Ob Hertha alle seine Leistungsträger auch bei einer weiteren Saison im Unterhaus halten kann, ist allerdings fraglich. Reese etwa dürfte bei zahlreichen Bundesligisten auf dem Zettel stehen und hat nie ein Geheimnis auch seinen eigenen Ambitionen gemacht. Auch Talente aus der eigenen Jugend wie Pascal Klemens oder Bence Dardai werden das Interesse anderer Clubs geweckt haben.