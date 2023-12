Berlin (dpa) – Pal Dardai und die Mathematik, das war schon immer eine besondere Angelegenheit. Mit seiner Weihnachtsrechnung nach dem dürftigen 0:0 gegen den VfL Osnabrück fand der Trainer von Hertha BSC zum Abschluss der Hinrunde in der zweiten Liga mal wieder eine originelle Formel. Vielleicht, so dachte Dardai auf dem Pressepodium im Olympiastadion, sei ein Punkt gegen das Schlusslicht aus Niedersachsen sogar besser als deren drei. Sonst würden in Berlin wieder alle nur über den Aufstieg in die Bundesliga reden.

Dardai will aber in größtmöglicher Ruhe arbeiten. Aufregend war das abgelaufene Fußball-Jahr schließlich genug. So konstatierte der Ungar nach seiner «Dardai-Rechnung» eine Halbjahres-Bilanz von Minus zwei Zählern. Fakt bleibt: Nach oben ist noch alles drin.

So fasste es auch der unglückliche und auf den Videoreferee maximal wütende Rot-Sünder Florian Niederlechner zusammen. «Ich glaube, dass alles offen ist in der Rückrunde. Wir werden im Trainingslager Gas geben und alles dransetzen, dass wir noch oben angreifen können. Vollangriff in der Rückrunde.» Kapitän Toni Leistner hatte die Hertha-Taktik aus dem Windschatten des Tabellen-Mittelfeldes schnell verinnerlicht und konstatierte: «Die Rolle des Jägers passt ganz gut zu uns.»

Schwer hatte der Abwehrchef zu schleppen. Mit einer der von den Fans in der Ostkurve spendierten Bierkisten marschierte er Richtung Katakomben. Mit seiner Dankesrede an die Anhänger des lange leidgeplagten Berliner Zweitligisten hatte der Abwehrchef kurz zuvor auf dem Rasen den Ton getroffen. «Danke für den Support», war die Kernbotschaft. Das allgemeine Gefühl der Erleichterung umtreibt alle bei der Hertha.

«Wir müssen den Tag auch genießen. Wir haben mehr erreicht, als ich vor der Saison gedacht habe. Wir können glücklich sein als Herthaner», sagte Dardai. Mit neun Spielen ohne Niederlage wurde die Serie von acht ungeschlagenen Partien unter ihm aus dem Saison-Endspurt 2021 getoppt, damals hatte sich Dardai die mittlerweile legendäre Zigarre im TV-Interview gegönnt. Zum Club-Rekord von 21 unbezwungenen Spielen in Folge aus der Aufstiegssaison 2012/13 ist es noch ein weiter Weg. Wird sie geknackt, wird die Bundesliga-Rückkehr ein reales Szenario.

Was gegen Osnabrück keiner kleinredete, nicht einmal Gäste-Trainer Uwe Koschinat, war der Reese-Faktor. Das Fehlen von Ausnahmespieler Fabian Reese wegen einer Erkältung verdeutlichte die Bedeutung des Außenstürmers für die Berliner. «Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, das hätte nichts bei uns ausgelöst», meinte der VfL-Coach. Dardai hatte bis zum Frühstück auf den 26-Jährigen gehofft, doch dann kam die Nachricht, Reese sei nicht nur erkältet, sondern habe auch Fieber.

Die ungewöhnlichen Bier-Geschenke der Fans freuten auch den fluchenden Niederlechner («Scheiß Videoschiedsrichter») zur Einstimmung auf die folgende Weihnachtsfeier. Abhaken, verhieß Dardais Körpersprache. Frohe Weihnachten wünschte der Ungar in die Runde. Ab Januar gelte dann: «Wir müssen weiter hart arbeiten.» Und wahrscheinlich auch wieder rechnen.