Berlin (dpa) – Neuzugang Fabian Reese hat nicht lange gebraucht, um seinen Trainer Pal Dardai zu überzeugen. Schon am ersten Tag habe er mit seinem Co-Trainer Tamas Bodog zusammengestanden und gesagt: «Davon zehn Stück auf dem Platz. Dann müssen wir nicht mehr zum Training kommen», erzählte Dardai am Freitag bei einer Pressekonferenz. Er hob die Mentalität und den Willen des 25-Jährigen hervor.

«Trotzdem bin ich sehr kritisch mit ihm. Er weiß das. Ich will ihn noch besser machen. Er hat noch mehr Potenzial», sagte der 47-Jährige vor dem Auswärtsspiel des Zweitligisten am Sonntag bei Holstein Kiel (13.30 Uhr/Sky). «Aber ich bin hochzufrieden, dass er hier ist», sagte Dardai. Es sei schade, dass Reese nicht schon früher nach Berlin gekommen sei. «Dann wärst du vielleicht schon eingespielt und hättest den Verein gerettet», sagte der Ungar über den Abstieg der Hertha in der vergangenen Saison.

Für den gebürtigen Kieler Reese ist das Spiel eine Rückkehr. Der Offensivspieler kommt aus der Jugend des Clubs und spielte bis zum Sommer auch bei den Profis von Holstein. «Es ist eine starke Mannschaft, ein Trainerteam, was modernen Fußball spielen lässt», sagte Reese über die Stärken des Tabellendritten. «Das Stadion ist ein bisschen luftig manchmal, weil es nicht ganz zugebaut ist. Wenn man die nordische Brise nicht kennt, muss man sich ein bisschen umgucken.» Ansonsten gebe es «guten Rasen, gute Fans.»