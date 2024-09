Kopenhagen (dpa) – Dänemarks König Frederik X. (56) und seine Frau Königin Mary (52) kommen zu ihrem Antrittsbesuch nach Deutschland. Das Königspaar wird am 21. und 22. Oktober nach Berlin und anschließend zur dänischen Minderheit nach Schleswig-Holstein reisen. Dänemark und Deutschland seien durch ihre grenzüberschreitende Zusammenarbeit sowohl beim Handel und grünen Wandel als auch in der Sicherheitspolitik eng verbunden, teilte das Königshaus bei der Ankündigung des Besuches mit.

In der Bundeshauptstadt werden Frederik und Mary demnach von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Gattin Elke Büdenbender empfangen. Im Anschluss steht ein Besuch im Reichstagsgebäude auf dem Programm, ehe eine Feier zum 25. Jubiläum des nordischen Botschaftskomplexes am Tiergarten geplant ist.

Zu der Feier werden nach dänischen Angaben auch Vertreter des schwedischen und des norwegischen Königshauses sowie Finnlands Präsident Alexander Stubb, Islands neue Präsidentin Halla Tómasdóttir und Steinmeier erwartet. Zum Tagesabschluss laden Steinmeier und Büdenbender zum Abendessen ins Schloss Bellevue.

Besuch bei der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein

Am Folgetag geht die Reise des Paares weiter nach Schleswig-Holstein und zur dort lebenden dänischen Minderheit. Dort werden Frederik und Mary unter anderem in Kiel und in Flensburg sowie bei der Eröffnung einer Energiekonferenz erwartet.

Frederik hatte den dänischen Thron Anfang des Jahres von seiner Mutter Königin Margrethe II. (84) übernommen, die nach 52 Jahren im Amt abgedankt hatte. Margrethe war zuletzt 2021 auf Staatsbesuch in Deutschland gewesen – erst gemeinsam mit Frederik in Berlin, als der noch Kronprinz war, danach war die Monarchin allein weiter nach München gereist.