Berlin (dpa) – Der 1. FC Union Berlin hat im Kampf um einen Platz in der Champions League einen weiteren Dämpfer kassiert. Die Köpenicker kamen am Sonntag im Heimspiel gegen den abstiegsbedrohten VfL Bochum nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Als Tabellendritter der Fußball-Bundesliga hat Union nur noch einen Punkt Vorsprung auf RB Leipzig und zwei Zähler auf den SC Freiburg, die beide Siege einfuhren. Beim 200. Pflichtspiel von Trainer Urs Fischer brachte Josip Juranovic die Eisernen in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung.

Kevin Stöger glich per Foulelfmeter (55.) für Bochum aus. Der VfL festigte mit dem Remis Platz 15, konnte aber eine lange Überzahl nicht für den Sieg nutzen. Unions Paul Jaeckel sah in der 64. Minute Gelb-Rot.