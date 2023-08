Potsdam (dpa/bb) – Der Dachstuhlbrand im ehemaligen Landtagsgebäude am Brauhausberg in Potsdam ist vollständig gelöscht worden. Die Nachlöscharbeiten hätten noch bis in die Nacht gedauert, teilte die Regionalleitstelle am Sonntagmorgen mit. Demnach wurden gegen 1 Uhr alle Maßnahmen beendet. Danach sicherte die Polizei die Einsatzstelle. Laut Polizei wird wegen des Verdachts auf Brandstiftung ermittelt. Die Höhe des Schadens ist bislang nicht bekannt.

Am Samstag stand nach Angaben der Feuerwehr der Dachstuhl des Seitenflügels voll in Flammen, als die Einsatzkräfte am Nachmittag eintrafen. Dieser stürzte kurze Zeit später ein. Etwa vier Stunden später war der Brand unter Kontrolle, wie die Stadt Potsdam am Abend mitgeteilt hatte. Ein Feuerwehrmann sei leicht verletzt worden. In dem Seitenflügel war früher den Angaben zufolge der Plenarsaal.

Polizei und Feuerwehr hatten zuvor von einem «Großbrand» gesprochen, insgesamt waren nach Angaben der Stadt 120 Kräfte von Feuerwehren, Polizei und Ordnungsamt im Einsatz. Eine schwarze Rauchsäule war weithin zu sehen. Die Regionalleitstelle hatte die Menschen wegen des starken Rauchs vor einer Geruchsbelästigung gewarnt.